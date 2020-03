В знак протеста. Билли Айлиш обнажилась перед фанатами на концерте

Во время концерта американской певицы Билли Айлиш на экране появилось видео с артисткой, которая раздевается в кадре до белья.

Ролик сопровождал монолог Айлиш, которая выступила против бодишейминга.

Читайте: Brit Awards 2020: Билли Айлиш впервые вживую спела трек No time to die

– У вас есть свое мнение. О моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Хотите увидеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась – разве не этого вы хотели? Если я ношу ту одежду, в котором мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то я – проститутка. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы осуждаете и осуждаете меня за мое тело. Почему? – заявила Билли Айлиш.

anyways “goo video” exceeded all my expectations pic.twitter.com/ndlzYCqigu

— emily (@eilishilomilo) March 10, 2020