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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

В знак протеста. Билли Айлиш обнажилась перед фанатами на концерте

Во время концерта американской певицы Билли Айлиш на экране появилось видео с артисткой, которая раздевается в кадре до белья.

Ролик сопровождал монолог Айлиш, которая выступила против бодишейминга.

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– У вас есть свое мнение. О моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Хотите увидеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась – разве не этого вы хотели? Если я ношу ту одежду, в котором мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то я – проститутка. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы осуждаете и осуждаете меня за мое тело. Почему? – заявила Билли Айлиш.

Напомним, 10 февраля в Лос-Анджелесе отгремела премия Оскар 2020. В этом году на церемонии выступила  Билли Айлиш. Она исполнила хит группы The Beatles Yesterday и почтила память кинематографистов, которые уже умерли.

Фото: billieeilish

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