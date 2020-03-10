С 12 по 16 мая в Нидерландах пройдет 65-й юбилейный конкурс песни Евровидение.
Литву на песенном конкурсе представит поп-рок-группа из Вильнюса The Roop с песней On Fire.
В финале литовского нацотбора в 2020 году группа получила высшие баллы от судей и зрителей.
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Факты ICTV узнали, о чем поет группа The Roop в песне On Fire.
|On Fire
|В огне
|I’m a human not a stone
I can make a change and go
Wherever I want to.
|Я человек, а не камень
Я могу внести изменения и пойти
Везде, где я хочу.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
|They told me maybe I’m too old.
But there’s fire in my soul.
|Они сказали мне, может быть, я слишком стар.
Но в моей душе огонь.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
|There’s no doubt I’m strong enough
To reach the state I’ve dreamed of.
It’s gonna happen.
|Там нет сомнений, что я достаточно силен
Чтобы достичь состояния, о котором я мечтал.
Это случится
|And I will do what I can
Just to be a better man.
|И я сделаю то, что могу
Просто, чтобы быть лучшим человеком.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
|Can’t believe it took so long
To take action and move on.
No one can stop me.
|Не могу поверить, что это заняло так много времени
Принять меры и двигаться дальше.
Никто не может остановить меня.
|Through the clouds there comes the sun.
And I’m ready for some fun.
|Сквозь облака наступает солнце.
И я готов повеселиться.
|The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire
|Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
К слову, 22 февраля завершился национальный отбор, по итогам которого стало известно, кто поедет на Евровидение 2020 от Украины.
Фото: theroopband