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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

On Fire: о чем будут петь представители Литвы The Roop на Евровидении

С 12 по 16 мая в Нидерландах пройдет 65-й юбилейный конкурс песни Евровидение.

Литву на песенном конкурсе представит поп-рок-группа из Вильнюса The Roop с песней On Fire.

В финале литовского нацотбора в 2020 году группа получила высшие баллы от судей и зрителей.

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Факты ICTV узнали, о чем поет группа The Roop в песне On Fire.

On Fire В огне
I’m a human not a stone
I can make a change and go
Wherever I want to.		 Я человек, а не камень
Я могу внести изменения и пойти
Везде, где я хочу.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
They told me maybe I’m too old.
But there’s fire in my soul.		 Они сказали мне, может быть, я слишком стар.
Но в моей душе огонь.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
There’s no doubt I’m strong enough
To reach the state I’ve dreamed of.
It’s gonna happen.		 Там нет сомнений, что я достаточно силен
Чтобы достичь состояния, о котором я мечтал.
Это случится
And I will do what I can
Just to be a better man.		 И я сделаю то, что могу
Просто, чтобы быть лучшим человеком.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне
Can’t believe it took so long
To take action and move on.
No one can stop me.		 Не могу поверить, что это заняло так много времени
Принять меры и двигаться дальше.
Никто не может остановить меня.
Through the clouds there comes the sun.
And I’m ready for some fun.		 Сквозь облака наступает солнце.
И я готов повеселиться.
The heat is getting higher
I feel that I’m on fire
The World is my desire
I feel that I’m on fire		 Жара становится все выше
Я чувствую, что я в огне
Мир – это мое желание
Я чувствую, что я в огне

К слову, 22 февраля завершился национальный отбор, по итогам которого стало известно, кто поедет на Евровидение 2020 от Украины.

Фото: theroopband

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