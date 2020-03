On Fire В огне

I’m a human not a stone

I can make a change and go

Wherever I want to. Я человек, а не камень

Я могу внести изменения и пойти

Везде, где я хочу.

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The World is my desire

I feel that I’m on fire Жара становится все выше

Я чувствую, что я в огне

Мир – это мое желание

Я чувствую, что я в огне

They told me maybe I’m too old.

But there’s fire in my soul. Они сказали мне, может быть, я слишком стар.

Но в моей душе огонь.

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The World is my desire

I feel that I’m on fire Жара становится все выше

Я чувствую, что я в огне

Мир – это мое желание

Я чувствую, что я в огне

There’s no doubt I’m strong enough

To reach the state I’ve dreamed of.

It’s gonna happen. Там нет сомнений, что я достаточно силен

Чтобы достичь состояния, о котором я мечтал.

Это случится

And I will do what I can

Just to be a better man. И я сделаю то, что могу

Просто, чтобы быть лучшим человеком.

The heat is getting higher

I feel that I’m on fire

The World is my desire

I feel that I’m on fire Жара становится все выше

Я чувствую, что я в огне

Мир – это мое желание

Я чувствую, что я в огне

Can’t believe it took so long

To take action and move on.

No one can stop me. Не могу поверить, что это заняло так много времени

Принять меры и двигаться дальше.

Никто не может остановить меня.

Through the clouds there comes the sun.

And I’m ready for some fun. Сквозь облака наступает солнце.

И я готов повеселиться.