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Время и Стекло выпустили клип на песню Навсегда Никогда

10 марта украинская поп-группа Время и Стекло презентовала клип на песню Навсегда/Никогда.

Клип появился на официальном аккаунте группы и уже начинает собирать просмотры.

Песня Навсегда/Никогда вошла в Альбом VISLOVO.

Читайте: Я бы летала: Ани Лорак в бикини презентовала новый клип

Для группы клип сняли украинские режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха.

Автором музыки к песне стали Алексей Потапенко и Алексей Завгородний.

К слову, группа Mozgi выпустила клип на песню Девчонка.

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