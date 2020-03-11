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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Дебаты, коронавирус и расточительство: Елена Фроляк откровенно о работе и семье

Ведущая Фактов ICTV Елена Фроляк рассказала, что до сих пор не может отказаться в повседневной жизни от гуцульских слов.

Также она добавила, что не понимает женщин, которые тратят много денег на одежду и обувь.

К слову, ведущая Фактов ICTV работает со своим мужем на одном телеканале, однако она отмечает, что это никак не сказывается на отношениях в семье.

— Мы на работе почти не видимся. Лишь иногда появляется возможность пообедать вместе, — заявила Елена Фроляк.

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Также ведущая поделилась семейной традицией: каждую пятницу они собираются на пикник.

Относительно коронавируса, о котором только и говорят везде, то Елена уверена, что журналисты не должны сеять панику.

Ранее Факты ICTV писали, что ведущая программы Факты на канале ICTV Инна Шевченко анонсировала свое замужество.

Источник: Ранок у великому місті

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