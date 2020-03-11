В материалах уголовного дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна было письмо, где он угрожает актрисе Дженнифер Энистон.

Переписка, которая попала в многие СМИ, датируется 31 октября 2017 года.

Помощник продюсера якобы отправил ему письмо с информацией о журнале National Enquirer, в котором планировали рассказать о «возможных домогательствах» Харви Вайнштейна к Дженнифер Энистон.

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-Не знаю, видел ли ты Дженнифер Энистон, — написал помощник. —Джен Энистон должна быть убита, — ответил Вайнштейн через 45 минут.

Помощник актрисы Дженнифер Энистон успела прокомментировать информацию относительно угроз.

Она заявила, что Харви Вайнштейн ни разу не подходил к Энистон так близко, чтобы домогаться ее.

— Джен никогда не оставалась с ним наедине. Мы ничего не видели и не слышали об этом электронном письме, поэтому здесь нечего комментировать, — добавила представитель актрисы.

Также в сети появились тексты писем Вайнштейна к Майкла Блумберга и Джефф Безос. Однако они остались без ответа.

Секс-скандал с Харви Вайнштейн продолжается с 2017 года, и за это время в домогательствах со стороны продюсера признались более ста женщин.

Недавно американский суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании и отправил его за решетку.