ICTV Ukraine получил лицензию и 16 марта появится в эфире

Телеканал ICTV Ukraine получил лицензию и уже 16 марта появится в эфире в свободном доступе для всех, кто следит за новостями и хотел бы получать качественную информацию о нашей стране.

– Мы считаем запуск такого канала прекрасным примером партнерства неравнодушных людей, бизнеса и власти. Потому что началось все с обращения президента к нам, представителям медиаиндустрии. В то же время мы давно обсуждали, что наши граждане за рубежом должны иметь возможность видеть, что происходит в Украине, и слышать родной язык, где бы они ни были. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество с властью приведет к тому, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, не только украинцы в России, но и во всем мире, – отметил Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных продуктов и будет включать развлекательные продукты Нового канала и СТБ.

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Cетка нового международного канала не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а будет включать те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский встретился с руководством украинских медиагрупп, чтобы обсудить проблемы, возникшие после начала кодирования спутникового сигнала.

Они договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.