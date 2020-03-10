Может сделать там парк L’єto? Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост в Киеве

Актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето опубликовал видео, которое он снял, взбираясь на Рыбальский мост в Киеве.

Пока артист взбирался на мост, то он рассказывал историю сооружения. После он движется по мосту и поднимается на один его пилонов, высота которого порядка 40 метров.

В описании к ролику Лето признался в любви к киевским мостам, а также предложил украинским чиновникам сделать парк на месте Рыбальского моста.

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– Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев – все те мосты, на которые я могу подняться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым они работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить там время, может быть, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо, – написал Джаред Лето.

Ранее Факты ICTV писали, что в одном из заведений Киева был замечен лидер Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн.