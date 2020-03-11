Спецслужбы или сумасшедший фанат: кто убил Джона Леннона

Почти все хиты Beatles — авторства Пола Маккартни и Джона Леннона. Они вдвоем были мощным двигателем, который запустил гениальную музыкальную машину.

Самая известная улица Ливерпуля — Пенилейн, воспетая Маккартни в одноименной композиции. У тамошнего собора Джон Леннон объявил друзьям, что группа будет называться Beatles. Именно Джон Леннон первым почувствовал, что это может быть не только музыка, но идеология.

В какой-то момент битлы стали религией, быстро охватившей и Соединенные Штаты. Америка, которой требовались новые идеалы, получила их в молодых и нефальшивых битлах. Вскоре после смерти Кеннеди, начинается новая военная кампания во Вьетнаме, на которую Леннон отвечает протестом в песнях.

Imagine станет не только гимном пацифизма, но и одной из самых популярных песен всех времен и народов. Композиция до сих пор входит в десятку лучших мировых хитов.

В 1966 году Леннон встретил японку Йоко Оно и увидел в ней такого же бунтаря, как и он, ради нее развелся с женой. Вместе они переехали в Америку. Свой медовый месяц показательно провели в постели — под прицелами телекамер. Тогда и появился слоган: заниматься любовью, а не войной — фактически это был гимн пацифизма.

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1969 год. Концерт битлов на крыше фирмы Apple стал последним. Группа распалась, среди причин — разногласия между Маккартни и Ленноном. Последний станет активистом и выйдет за рамки простой музыки. В ФБР начали собирать досье на Джона Леннона. В 70-х американские власти даже сделали его на время невъездным в США.

В США Леннон выпустил несколько альбомов, последний Double fantasy стал достаточно популярным. В 1980-м он жил в апартаментах в доме Дакота на Манхэттене. 8 декабря все было как обычно — перед поездкой на студию звукозаписи встретился с фанатами. Среди тех, кому он дал автограф, был будущий убийца — 25-летний Марк Чэпмен. Музыкант подписал ему экземпляр пластинки Double fantasy. Со временем ее продали за более чем миллион долларов.

В 22:30 Джон вместе с Йоко возвращались домой после записи. Автомобиль мог заехать во двор жилого комплекса, который находился под охраной. Музыкант был бы недосягаемым для киллера, но он остановился, чтобы пообщаться с фанатами. После пошел ко входу, где в него были выпущены пять выстрелов, четыре из которых попали ему в спину.

Убийца — Марк Чепмен — никуда не убегал и, ожидая приезда полиции, читал роман Сэлинджера Над пропастью во ржи. Когда его спросили, понял он, что натворил, то спокойно ответил: я только убил Джона Леннона.

Чемпен был фанатом Beatles с 10 лет, но позже ударился в религию. Еще в 60-х Леннон возмутил немало консервативных американцев и британцев своими взглядами на религию и Бога. Леннон сказал, что группа теперь больше чем Иисус Христос. В Штатах начали сжигать пластинки Beatles.

По другой версии, таким образом Чемпен решил прославиться. Убийство готовил заранее. Купил револьвер и специальные экспансивные, разрывные пули.

У Леннона фактически не было шансов на спасение. Он потерял очень много крови. Хотя полиция прибыла очень быстро и уже через 5 минут доставила его в больницу. Медики 20 минут пытались реанимировать музыканта, но спасти его не удалось. Когда хирург вышел сказать, что Леннона больше нет — в больнице звучала известная песня Beatles — All my loving.

Был ли психически здоровым убийца? По поводу этого было немало споров и дискуссий. Чэпмен отбывает пожизненное наказание и раз в два года подает ходатайство о помиловании. Следующее будет в августе 2020-го. Возможно, его просто подвели, как говорят, в темную. Ведь устранение лидера мнений из мира шоу-бизнеса — не такая уж и редкость.

В 1981 году от онкологии умер Боб Марли — певец и автор песен в стиле регги, который отстаивал права темнокожих американцев. Якобы, за несколько лет до смерти, также неизвестный фанат подарил ему кеды, в которых была маленькая игла с ядом. Хотя, это — на уровне версий.

Вдова Джона Леннона Йоко Оно после убийства мужа попросила поклонников музыканта собраться в Центральном парке Нью-Йорка. Более 200 тыс. человек помянули память музыканта 10 минутами молчания.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в квартире Джона Леннона нашли три трупа.