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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Участник группы Little Big женился: как прошла свадьба и первые фото

Участник группы Little Big, которая будет представлять РФ на Евровидение 2020, Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.

Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. После росписи во Дворце бракосочетания, пара направилась в ресторан.

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— Никогда не думала, что свадьба может пройти так легко и естественно! Во многом это заслуга тех, кто был с нами в этот день! Стоя там, посреди большого зала, держась за любимую лапу, я по-настоящему выдохнула. В первый раз после официального мероприятия, ко мне вернулось ощущение детского праздника, когда хочется собираться так еще и еще!, – рассказала невеста.

  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
  • Свадьба участник Little Big Антона Лиссова
Участник группы Little Big женился: как прошла свадьба и первые фото / 5 фотографий

Напомним, о том, что Little Big выступят на Евровидение 2020 стало известно в эфире одного из российских телеканалов. Конкурсную песню представят до 12 марта.

Фото: vankou, angeliquuu, lissoff

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