Участник группы Little Big, которая будет представлять РФ на Евровидение 2020, Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. После росписи во Дворце бракосочетания, пара направилась в ресторан.
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— Никогда не думала, что свадьба может пройти так легко и естественно! Во многом это заслуга тех, кто был с нами в этот день! Стоя там, посреди большого зала, держась за любимую лапу, я по-настоящему выдохнула. В первый раз после официального мероприятия, ко мне вернулось ощущение детского праздника, когда хочется собираться так еще и еще!, – рассказала невеста.
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Участник группы Little Big женился: как прошла свадьба и первые фото / 5 фотографий
Напомним, о том, что Little Big выступят на Евровидение 2020 стало известно в эфире одного из российских телеканалов. Конкурсную песню представят до 12 марта.
Фото: vankou, angeliquuu, lissoffТеги: Little BigЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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