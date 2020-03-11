Участник группы Little Big, которая будет представлять РФ на Евровидение 2020, Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.

Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. После росписи во Дворце бракосочетания, пара направилась в ресторан.

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— Никогда не думала, что свадьба может пройти так легко и естественно! Во многом это заслуга тех, кто был с нами в этот день! Стоя там, посреди большого зала, держась за любимую лапу, я по-настоящему выдохнула. В первый раз после официального мероприятия, ко мне вернулось ощущение детского праздника, когда хочется собираться так еще и еще!, – рассказала невеста.