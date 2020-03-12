Украинские исполнители постоянно радуют слушателей стильными, мощными и лирическими композициями.

Факты ICTV подготовили хит-парад украинской музыки 2020 года. Мы выбрали лучшие песни, которые сегодня звучат на радио, набирают миллионы просмотров на YouTube и покоряют украинские чарты.

10. NK – Обіцяю

Нежная и трогательная песня Насти Каменских, посвященная любимому мужу Потапу, уже много месяцев не сходит с первых строчек украинских хит-парадов. Композиция Обіцяю номинирована на Национальную музыкальную премию YUNA в категории Лучшая песня.

В клипе NK примеряла сразу девять образов, изображенных на полотнах известных художников: Мона Лиза, Фрида Кало, Олимпия с картины Мане, богиня Венера с картины Боттичелли.

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9 . Время и Стекло – Дим

Первая украинская песня Время и Стекло Дим стала абсолютным хитом, который с восторгом приняли фанаты группы не только в Украине, но и за ее пределами. Только послушайте, как чувственно может звучать украинская музыка.

Клип стал рекордсменом на YouTube и сейчас приближается к отметке в 50 млн просмотров. Он снят в духе минимализма: красивая и танцующая Надя Дорофеева, Позитив, черный фон и дым.

8. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Весь світ

Рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стала популярной после участия в вокальном шоу Х-фактор. В 2019 году музыканты презентовали песню и клип Весь світ из пятого студийного альбома Мільярди. Автором композиции стал фронтмен группы Сергей Танчинец.

Клип снимали во Львовском национальном академическом театре оперы и балета. В съемках приняли участие 33 музыканта.

7. Randevu – Гуцулка Ксеня

Известная украинская песня Гуцулка Ксеня авторства Ярослава Барнича обрела новое звучание в исполнении львовской группы Randevu. Мужское многоголосие действительно зачаровывает, как и виды Карпат, где снимался клип.

6. Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin, покоривший семь лет назад украинских меломанов хитом Ти найкраща, после долгой паузы презентовал новую песню. Пірнай – это настоящая музыкальная исповедь.

Любовь – это не быстротечная страсть, а длинный и тернистый путь, на котором партнерам все же важно научиться восхищаться друг другом даже в самые сложные моменты… Alyosha не просто талантливо передала смысл композиции, но и наполнила ее красками собственных переживаний, – прокомментировал новую работу Vlad Darwin.

5. MELOVIN – Вітрила

Вначале песня Вітрила была исполнена MELOVIN на английском языке и вошла в альбом Octopus. Затем певец записал украинскую версию композиции специально для сериала Новенькая.

Новый хит сразу покорил украинских слушателей. На родном языке он звучит еще более проникновенно и лирично.

4. MONATIK – Сильно

MONATIK посвятил лирическую композицию Сильно своей жене Ирине Демичевой. Певец решил передать магию чувств, когда мужчине кажется, что встреча с любимой – это всего лишь красочный сон.

Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон, настолько красивый, что проснуться страшно… Как же прекрасно, даже проснувшись, понять, что сон был лишь слегка гиперболизирован своими красками и отсутствием гравитации, а все остальное происходит наяву. Эта работа именно об этом ощущении. Падение вверх. Падение в космос, имя которому – любовь, – отметил MONATIK.

Клип на песню Сильно сразу после выхода попал в тренды YouTube и набрал несколько миллионов просмотров.

3. KAZKA – Палала

Невозможно представить украинскую музыку 2020 года без KAZKA. На этот раз фронтвумен группы Александра Зарицкая спела о первой любви и страсти, в которые хочется окунуться без остатка, которым невозможно сопротивляться.

Режиссером откровенного клипа стал самый известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Наша первая и, надеемся, не последняя работа с Аланом Бадоевым. Алан, ты – любовь. И наш самый откровенный клип, – написали музыканты KAZKA на своей странице в Facebook.

2. Один в каное – У мене немає дому

Глубокий философский смысл, скрытый символизм и завораживающий вокал Ирины Швайдак – это то, благодаря чему песню группы Один в каное У мене немає дому нельзя забыть, хотя бы раз услышав.

Смысл песни и клипа можно понимать по-разному. На наш взгляд, идея заключается в том, что у каждого человека есть свое место и предназначение в этом мире.

Юный главный герой из-за разногласий с родителями уходит из дома. По дороге мальчик встречает своих воображаемых друзей, с которыми путешествует по фантастическим местам. Но оказывается, что даже у них есть свой дом, куда им пора возвращаться. В конце концов путешествие снова приводит мальчика в родной дом, – рассказала Ирина Швайдак об идее клипа.

1. Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный трек Вільна, автором которого стала самая известная украинская реперша alyona alyona. Это работа в новом для обеих певиц стиле. Композиция не похожа ни на творчество THE HARDKISS, ни на творчество Тины Кароль.

В каждой ноте песни чувствуется сила женского духа. В одном из интервью Тина Кароль назвала совместную композицию своеобразным женским манифестом, женской мантрой.

Наши исполнители всегда создавали качественную музыку. Ранее Факты ICTV публиковали подборку лучших украинских хитов 90-х.