Рецензия на фильм Бладшот: жизнь от мести к мести

Sony решила вывести на большие экраны героев компании Valiant Comics, главным из которых считается Бладшот — неуязвимое антропоморфное биотехнологическое оружие, отличающееся сверхчеловеческой силой. Именно так описывают персонажа, который когда-то был американским морским котиком, погиб и стал новейшим оружием в руках корпорации.

Он получил то, чего нет ни у кого — второй шанс.

Сюжет

История Бладшота знакомит нас с морским пехотинцем Рэем Гаррисоном, который любит рисковать и больше всего на свете ценит службу в армии. Но однажды враги застают Рэя врасплох, и он погибает. Однако это еще не худшая новость, потому что перед этим главный негодяй убивает на глазах у героя его жену. А это уже большая ошибка, ведь Гаррисон вернется даже с того света, чтобы отомстить за убийство любимой.

Ни одна миссия не является слишком сложной, ни одна жертва — слишком большой.

Вернется он не сам, а при помощи частной военной корпорации RST, что вводит в тело Рэя нанитов, которые наделяют героя нечеловеческой силой и невероятной регенерацией. Так что теперь Гаррисон может в руках гранату подорвать и за минуту исцелить себя.

Корпорация стирает память героя и планирует испытать его на нескольких заданиях перед тем, как представить свою разработку на рынке, однако Гаррисон вспоминает гибель жены и очень жаждет отомстить убийце.

Если вам кажется, что это напоминает Универсального солдата Роланда Эммериха, то вы абсолютно правы. Обе истории появились на свет в 1992 году. Не будем разбираться, кто у кого списал, ведь почти тридцать лет спустя такой синопсис выглядит откровенно примитивно.

Стоит отметить, что авторы пытались добавить в историю оригинальные детали, например, сформировали отряд суперсолдат RST, к которым присоединяется Рэй. Даже какие-никакие личности им продумали.

Режиссерская работа

Режиссером ленты выступил Дэйв Уилсон, для которого это первая работа как руководителя на съемочной площадке. В целом же он известен работой в Blur Studio, которая занимается визуальными эффектами.

Творения Дэйва вы могли видеть в трейлерах таких игр, как The Division и Star Wars: The Old Republic. Также он отвечал за спецэффекты ленты Мстители: Эра Альтрона.

Бладшот в исполнении Уилсона кажется классическим ремесленным кино, что ни на йоту не расширяет рамки жанра. Все катится как по рельсах: знакомство с героем, его перевоплощение в Бладшота, дружба с красавицей, неповиновение, бой с новыми друзьями-врагами.

Хотелось бы сказать, что экшн вышел первоклассным, ведь на него была ставка, но и здесь авторы промахнулись. Достойных боевых сцен ровно две: перестрелка после аварии грузовика с мукой, выполненная в красно-белой гамме, и финальная битва Рея с остальными суперсолдатами.

А вот со спецэффектами все действительно в порядке, тут тебе и молниеносное построение виртуального пространства, как в Матрице, и, конечно, первоклассный стиль регенерации Бладшота, чем создатели картины щеголяли еще в трейлере. Учитывая небольшой как для блокбастера бюджет в $45 млн, авторов можно похвалить.

Актеры

Главную роль исполнил Вин Дизель, он же значится среди продюсеров. По всему видно, что для него это очередной повод похвастаться мышцами и лысым черепом с экрана. Чего только стоит сцена его тренировки после реинкарнации, когда зрителям крупным планом демонстрируют прекрасную физическую форму, которую актер набрал для фильма.

Никуда не делась и любовь к банальным напутствиям. Одним словом, Вин Дизель как будто и не выходил из роли Доминика Торетто из Форсажа, новую серию которого ждите в этом году.

Не нужно иметь прошлое, чтобы иметь будущее.

Главу корпорации RST, который изобрел нанитов для регенерации Бладшота, сыграл Гай Пирс. Это типичный злодей, играющий человеческими судьбами и думающий лишь о собственном величии.

Новыми напарниками главного героя становятся биомеханически улучшенные солдаты, которые, как и Рей, получили увечия, хотя и не смертельные. Эйса Гонсалес сыграла Кей Ти — бывшую пловчиху, которая теперь обладает искусственными легкими.

Сэм Хьюэн исполнил роль капрала Шиффлета — лидера отряда сверхлюдей, который обладает кибернетическими протезами ног и парой роботизированных рук в дополнение к собственным. Ламорн Моррис превратился в Уиганса — бойца, потерявшего зрение и получившего импланты, благодаря которым видит абсолютно все вокруг.

Впечатления

Фильм Бладшот вышел попкорновым аттракционом в духе остальных фильмов Вина Дизеля. Если вы не из тех, кто цепляется к мелочам и алогичности сценария, зато любите драйвовое кино с качественным экшном и спецэффектами — это лента для вас.

Бладшоту не хватает продуманности и шарма Универсального солдата. Понятно, что работа абсолютно шаблонная без всякого намека на расширение границ жанра. Больше похоже на пробу пера ради проверки рабочей модели. Тем более Sony сразу рассчитывала на две ленты.

Не утомляй и не поучай, а удивляй и развлекай.

Как герой Вина Дизеля идет напролом ради мести, так и лента Дэйва Уилсона использует наиболее эффективные и проверенные методы массового кинематографа. Если актер не устает раз за разом наказывать негодяев на экране, почему же от этого должны уставать зрители?

Сюжет: 6/10

Режиссерская работа: 6/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 6,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company