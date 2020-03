I don’t feel like talking, let me sit here alone The phone’s calling, I can’t pick it up Я не хочу говорить, позволь, я посижу здесь один Звонит телефон, я не могу взять трубку

I’m tired of running from these demons (Demons) I’m tired of running from these demons I can’t see anymore I can’t see anymore Я устал бежать от этих демонов (Демонов) Я устал бежать от этих демонов Я больше не могу на это смотреть Я больше не могу на это смотреть

But I keep on running, I keep on running I keep on running away Now I keep on running, I keep on running I don’t wanna fall again Но я продолжаю бежать, я продолжаю бежать Я продолжаю бежать Теперь я продолжаю бежать, я продолжаю бежать Я не хочу снова падать

I keep on running I keep on running Я продолжаю бежать Я продолжаю бежать

Drowning out my memories, from the night before Door’s knocking, just leave me alone Утоплю свои воспоминания прошлой ночи В дверь стучат, но просто оставь меня в покое

I’m tired of running from these demons Oh, I’m tired of running from these demons I can’t see anymore I can’t see anymore Я устал бежать от этих демонов Оо, я устал бежать от этих демонов Я больше не могу на это смотреть Я больше не могу на это смотреть

But I keep on running, I keep on running I keep on running away Now I keep on running, I keep on running I don’t wanna fall again Но я продолжаю бежать, я продолжаю бежать Я продолжаю бежать Теперь я продолжаю бежать, я продолжаю бежать Я не хочу снова падать

I keep on running Я продолжаю бежать

Looking, losing My energy, tripping Anybody tow me back home Yeah, yeah Standing naked Putting on fake smiles I don’t wanna be sad anymore Anymore, anymore, anymore, anymore, yeah, yeah, yeah I don’t wanna fall again Ища, теряя Моя энергия, я в отключке Кто-нибудь отбуксируйте меня домой Стоя голым Да, да Надевая поддельные улыбки Я не хочу грустить больше Не хочу больше, больше, больше, да, да, да Я не хочу падать снова