Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились новым типом коронавируса.

Супруги сейчас находятся в Австралии.

По словам актера, у них проявились симптомы заболевания и после тестов был подтвержден коронавирус.

Читайте: Симптомы коронавируса Сovid-19: как выявить болезнь

Хэнкс добавил, что они будут соблюдать все инструкции, предписанные врачами.

— Привет, друзья, мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще у нас появилась ломота в теле. У Риты время от времени ощущался озноб. И жар тоже. Чтобы сделать все правильно, мы протестировались на коронавирус, и результат оказался положительным. Что дальше? У медицинских работников есть протоколы, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности. Мы будем держать мир в курсе, — написал он.

К слову, Хэнкс находится в Австралии на съемках байопика Элвиса Пресли. Актер играет роль менеджера певца.

Напомним, 27 февраля в СМИ сообщали о том, что Джеки Чан мог подхватить коронавирус Covid-19.

Такое предположение появилось из-за того, что актер побывал на закрытой вечеринке. У некоторых посетителей впоследствии диагностировали коронавирус.

Позже актер опроверг эту информацию.