Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились новым типом коронавируса.
Супруги сейчас находятся в Австралии.
По словам актера, у них проявились симптомы заболевания и после тестов был подтвержден коронавирус.
Читайте: Симптомы коронавируса Сovid-19: как выявить болезнь
Хэнкс добавил, что они будут соблюдать все инструкции, предписанные врачами.
— Привет, друзья, мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще у нас появилась ломота в теле. У Риты время от времени ощущался озноб. И жар тоже. Чтобы сделать все правильно, мы протестировались на коронавирус, и результат оказался положительным.
Что дальше? У медицинских работников есть протоколы, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности.
Мы будем держать мир в курсе, — написал он.
— Tom Hanks (@tomhanks) March 12, 2020
К слову, Хэнкс находится в Австралии на съемках байопика Элвиса Пресли. Актер играет роль менеджера певца.
Напомним, 27 февраля в СМИ сообщали о том, что Джеки Чан мог подхватить коронавирус Covid-19.
Такое предположение появилось из-за того, что актер побывал на закрытой вечеринке. У некоторых посетителей впоследствии диагностировали коронавирус.