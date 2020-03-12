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Uno: Little Big презентовали песню на Евровидение 2020

Российская группа Little Big презентовала песню Uno, с которой выступит на Евровидении 2020.

Премьера состоялась 12 марта на шоу Вечерний Ургант.

— Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное, — рассказал лидер группы Илья Прусикин.

Читайте: Skibidi и не только — топ-5 хитов Little Big

Little Big — популярная группа из Петербурга, которая образовалась в 2013 году. Самым известным треком коллектива пока остается сингл Skibidi, который собрал на YouTube более 362 млн просмотров.

К слову, по прогнозам букмекеров на Евровидение 2020 у группы Little Big есть шансы занять 5 место.

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