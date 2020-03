Got that thing that I can’t deny

Killing me soft with the big brown eyes

Such a violent thing, would you let me know

Knocking me down like a domino, oh Не стоит прятаться, мы уходим в отрыв,

Когда начинают играть Guns N’ Roses,

И я хочу услышать то, что ты хочешь мне сказать,

Но ты так и не говоришь мне ни слова.

You know that I’m right here, I’m working on love

I’m waiting on something I need

I think that you, you know

You know what I want

You got me on the edge of my seat Ты видишь, я рядом с тобой, работаю над нашей любовью,

Я жду чего-то, что мне нужно,

И я думаю, ты знаешь,

Ты знаешь, чего я хочу,

Ты оставляешь меня в нетерпении.

Oh, don’t tell your mama what you’re doing tonight

Twenty-four hours ago you got that look in your eyes

Don’t need your number, ’cause I know you be there

Up in the light and the beat don’t lie, we’re crystal clear

‘Cause if I got you with me tonight

Feeling like I’m feeling tonight

Don’t tell your mama

Oh, you’re such a violent thing

Oh, you’re such a violent thing О, не рассказывай своей маме, какие у тебя планы на эту ночь,

24 часа назад в твоих глазах уже все читалось,

Мне не нужен твой номер, ведь я знаю, что ты придешь,

Под софитами этот бит не обманывает, между нами все кристально,

И если я увезу тебя с собой этой ночью,

Со мной останется то же чувство, что я чувствую сейчас.

Не рассказывай маме,

О, ты такое жестокое создание.

О, ты такое жестокое создание.

