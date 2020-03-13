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MARUV презентовала клип Shlakoblochina — Новая сила киски

Украинская певицы MARUV презентовала первый клип Новая сила киски от своего альтер эго Shlakoblochina.

Видео снято на розовом фоне. На певице розовый парик и откровенный наряд. В одном из моментов она облизывает кота породы сфинкс.

Также в клипе снялся популярный киевский рэпер Kyivstoner.

Читайте: Все киски будут танцевать: MARUV показала откровенное фото в боди и шубе

Напомним, 6 марта Shlakoblochina презентовала свою первую песню Новая сила киски. Трек войдет в мини-альбом Fatality.

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