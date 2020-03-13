Стань екоистом: Intertop отчитался о годовых достижениях и представил экостратегию

Intertop отчитался о своих годовых достижениях, в частности, что касается экологических инициатив компании.

Так, в Киеве в национальном природном парке Голосеевский появилась городская интерактивная экотропа. Проект призван обратить внимание на то, что горожане слишком мало проводят времени на свежем воздухе и вовсе не знают растительность, среди которой они живут. Также инициатива должна побуждать киевлян чаще выходить на пробежку именно в парк. Для этого компания также представила вещи для прогулок с лимитированной коллекции.

Кроме того, в компании Intertop призывают обратить внимание на то, сколько вещей в повседневной жизни скупает обычный человек. Ведь расточительство в покупке одежды приводит к глобальному потеплению. Чтобы создать одну футболку нужны 2,5 тыс. литров воды. А у каждого человека их около 10. Поэтому в компании уверены, что потребителям стоит обращать внимание не на количество одежды, а ее качество.

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Intertop представляет на своих полках целый ряд брендов, в том числе Timberland, Ecco, Marc O’Polo, The North Face, которые гарантируют хорошее качество своим потребителям.

Также компания почти не использую полиэтиленовые пакеты, в 9 из 10 случаев товар заворачивается в бумажные, изготовленные из переработанных материалов и подлежащие утилизации.

Следующим шагом Intertop в ековоспитании украинцев стал запуск пунктов приема изношенной обуви для правильной утилизации.

Относительно гендерной политики, как говорит руководство компании, Intertop уже давно победил там, где другие только начинают борьбу. В компании работают около 70% женщин, в том числе и на руководящих должностях.

Ранее Факты ICTV писали, что 21-летняя модель Джейзи Гэри, которая страдает на редкое генетическое заболевание, приняла участие в рекламной кампании крупной американской сети магазинов Target.