1. Оно, 2017.

Основа фильма – знаменитое произведение Стивена Кинга. В картине рассказывается история о том, как в одном из американских штатов начинают пропадать маленькие дети. Поэтому группа друзей решает вступить в борьбу со злобным клоуном Пеннивайзом, список жертв которого пополняется несколько веков.

2. Шестое чувство, 1999.

Детский психиатр, которого сыграл Брюс Уиллис, знакомится с девятилетним Коулом, которому кажется, что он общается с душами давно убитых людей. Врач берется помогать ребенку, но даже не догадывается, к чему все приведет. Финал картины вас не на шутку удивит.

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3. Зеркала, 2008.

Фильм повествует о бывшем полицейском Бене Карсоне, который ушел из семьи и устроился работать сторожем в полусгоревший магазин. Но герой замечает, что среди вещей и манекенов в пыли и копоти есть зеркала, которые будто каждый день кто-то натирает. Да и вопрос, почему умер предыдущий охранник, не дает Бену покоя.

4. Астрал, 2011.

Семья Джоша и Рене переезжает в новый дом со своими детьми, но, даже не распаковав вещи, они начинают замечать неладное. Вещи начинают перемещаться сами, странные звуки исходят из детской, но самое страшное — их сын впадает в кому. А все попытки врачей помочь мальчику безуспешны.

5. Экстрасенс, 2011.

Британский мистический триллер, действия которого проходят в начале прошлого века. Ученый-скептик прибывает в интернат, где повышенная спиритическая активность. Она полна решительности развеять все мифы, но со временем кардинально меняет свое мнение.

Факты ICTV решили рассказать о значении даты пятница 13.