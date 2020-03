Uno Раз

It’s gonna take more than one margarita

I’m gonna call you my sweet señorita

I’m gonna leave after night only with ya

All you have to do is to be ready for some action now Потребуется не один коктейль Маргарита

Я буду называть тебя моя милая сеньорита

Я уйду, как кончится ночь, но только вместе с тобой, да

Все, что тебе нужно делать, — это быть готовой к действиям сейчас.

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

Yeah, you so charming bunny

Yeah, you so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now. Не тупи, не тупи

У меня есть эта вкусняшка, вкусняшка

Мы можем подружиться сразу после полуночи?

Да, ты такой обаятельный зайчик

Да, ты такой забавный пупсик

Тебе только нужно быть готовой к действиям прямо сейчас.

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, Раз

Ho! Are you ready?

Ha! Hold it steady

Ho! Come to daddy

All you have to do is to be ready for some action now. Хо! Ты готова?

Ха! Держись крепче

Хо! Иди к папочке

Тебе только нужно быть готовой к действиям прямо сейчас.

Don’t be a dummy, dummy

I got that yummy, yummy

Can we be chummy, chummy right after midnight?

The night is charming bunny

You are so funny honey

All you have to do is to be ready for some action now. Не тупи, не тупи

У меня есть эта вкусняшка, вкусняшка

Мы можем подружиться сразу после полуночи

Да, ты такой обаятельный зайчик

Да, ты такой забавный пупсик

Тебе только нужно быть готовой к действиям прямо сейчас.

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis

Uno, uno

Uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, uno, uno (Uno), dos (Dos), cuatro (Cuatro)

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, раз

Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть