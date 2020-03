Keep the phone booth, don’t need a supercar

No x-ray vision to show them who we are

I got the power, climb up the tower

Save all humanity on zero hour Выхожу из телефонной будки, мне не нужна крутая тачка

Не нужно рентгеновского зрения, чтобы показать всем, кто мы

У меня есть сила, забраться на башню

Спасти все человечество в последний час

Na-na-nothing can stop me, no-nobody can hold me down

Standing in the light, it’s a new world, let me be your supergirl

Na-na-nothing can stop me, no-nobody can hold us down

Fighting in the dark over true love, let me be your supergirl Ни-ни-ничто не может остановить меня, ни-никто не сможет удержать меня

Стою на свету, это новый мир, позволь мне стать твоей супердевушкой

Ни-ни-ничто не может остановить меня, ни-никто не сможет удержать нас

Сражаясь в темноте за настоящую любовь, позволь мне быть твоей супердевушкой

I’m your supergirl

Fighting from the heart

I’m your supergirl, supergirl, unana

In this crazy world, crazy world, unana

I’m your supergirl, supergirl, unana

Fighting from the heart, from the heart, unana Я твоя супердевушка

Сражаюсь от всего сердца

Я твоя супердевушка, супердевушка, оо, на-на

В этом безумном, безумном мире, оо, на-на

Я твоя супердевушка, супердевушка, оо, на-на

Сражаюсь от всего сердца, сердца, оо, на-на

There’s no wonder it takes a woman

To be a hero more than a human

To overflow your heart with electricity

Find through the shadows your true identity Неудивительно, что нужна женщина

Чтобы быть ещё большим героем, чем на то способен человек

Чтобы переполнить твоё сердце электрическим зарядом

И найти в тени свою истинную личность

Na-na-nothing can stop me, no-nobody can hold me down

Standing in the light, it’s a new world, let me be your supergirl

Na-na-nothing can stop me, no-nobody can hold us down

Fighting in the dark over true love, let me be your supergirl Ни-ни-ничто не может остановить меня, ни-никто не сможет удержать меня

Стою на свету, это новый мир, позволь мне стать твоей супердевушкой

Ни-ни-ничто не может остановить меня, ни-никто не сможет удержать нас

Сражаясь в темноте за настоящую любовь, позволь мне быть твоей супердевушкой

I’m your supergirl

Fighting from the heart

I’m your supergirl, supergirl, unana

In this crazy world, crazy world, unana

I’m your supergirl, supergirl, unana

Fighting from the heart, from the heart, unana Я твоя супердевушка

Сражаюсь от всего сердца

Я твоя супердевушка, супердевушка, оо, на-на

В этом безумном, безумном мире, оо, на-на

Я твоя супердевушка, супердевушка, оо, на-на

В этом безумном, безумном мире, оо, на-на

Fly, give me a signal and I’ll fly

On a supersonic high

Like a hero in the sky

I will stand by your side Лечу, дай мне сигнал, и я полечу

На сверхзвуковой высоте

Как герой в небе

Я буду стоять рядом с тобой