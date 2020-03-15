Пандемию Covid-19 предрекли в голливудском фильме Заражение 2011 года. Сейчас популярность картины в сети резко возросла – она в списке самых скачиваемых фильмов.

Хотя девять лет назад он так и не стал блокбастером.

Сюжет фильма очень напоминает сегодняшние события. Деловая женщина, которую играет Гвинет Пэлтроу, погибает от загадочного вируса, который она подхватила в Китае, вызвав панику во всем мире.

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При этом вымышленный вирус, как и Covid-19, распространяется при близком контакте людей или через прикосновения к зараженным поверхностям.

На 15 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области — два и в Житомирской — один (летальный).

В мире — 156 400 случаев Covid-19, из которых 73 968 (47,3%) человек выздоровели.