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Идрис Эльба заразился коронавирусом – актер изолирован

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, он получил результаты теста на коронавирус утром 16 марта.

— Сегодня утром у меня был положительный тест на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я был изолирован с тех пор, как узнал о своем возможном воздействии вируса. Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматичны, — написал он.

Эльба пообещал держать людей в курсе.

Фото: Dreamstime

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