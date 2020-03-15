Украинская актриса Ольга Куриленко инфицирована коронавирусом

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности ролью девушки Джеймса Бонда, заявила, что уже несколько дней инфицирована коронавирусной инфекцией.

Она сейчас находится в самоизоляции. Об этом актриса рассказала в Instagram.

— Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно, — написала она.

View this post on Instagram A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on Mar 15, 2020 at 10:42am PDT

Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В возрасте 16 лет она уехала в Париж работать моделью. Потом пошла в кинематограф.

Самые известные фильмы Куриленко — Квант милосердия, где она сыграла девушку Джеймса Бонда, Обливион, Хитмэн, Макс Пейн Агент Джонни Инглиш: Новая миссия.

Читайте: Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Куриленко стала десятой гражданкой Украины, которая заразилась коронавирусом. Четверо были заражены лайнере Diamond Princess, двое подхватили инфекцию в Италии, а также три случая зафиксированы на территории Украины.

Среди 10 случаев заражения, два закончились летально.

13 марта умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным Covid-19.

В этот же день от коронавируса умерла и 66-летняя украинка, которая работала в Италии.