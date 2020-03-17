Бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala перенесли на неопределенный срок в связи с пандемией Covid-19.
Такое решение было опубликовано на сайте именитого журнала Vogue, главным редактором которого является Анна Винтур — одна из основательниц модного мероприятия.
Традиционно бал Института костюма ежегодно проводят в первый понедельник мая.
Читайте: Звезда Игры престолов Кристофер Хивью заразился коронавирусом
Met Gala 2020 должен был состояться 4 мая.
— У двух сотрудников музея Метрополитен были обнаружены симптомы вируса. Также у нас есть рекомендации воздержаться от проведения мероприятий с 50 и более человек в течении следующих восьми недель.
Мы поддерживаем защитные меры против Covid-19, поэтому отменяем все мероприятия как минимум, до 15 мая, — заявили в пресс-службе музея.
Вирус Covid-19 продолжает распространяться в США: по состоянию на вторник, 17 марта, было зарегистрировано более 4 тыс. новых случаев инфицирования.
Ранее Факты ICTV публиковали список отмененных спортивных турниров в связи с пандемией коронавируса.
Источник: Vogue