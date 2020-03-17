Бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala перенесли на неопределенный срок в связи с пандемией Covid-19.

Такое решение было опубликовано на сайте именитого журнала Vogue, главным редактором которого является Анна Винтур — одна из основательниц модного мероприятия.

Традиционно бал Института костюма ежегодно проводят в первый понедельник мая.

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Met Gala 2020 должен был состояться 4 мая.

— У двух сотрудников музея Метрополитен были обнаружены симптомы вируса. Также у нас есть рекомендации воздержаться от проведения мероприятий с 50 и более человек в течении следующих восьми недель.

Мы поддерживаем защитные меры против Covid-19, поэтому отменяем все мероприятия как минимум, до 15 мая, — заявили в пресс-службе музея.