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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Jerry Heil, Потап и Дорофеева: звезды рассказали, как не заразиться коронавирусом

Звезды украинского шоу-бизнеса записали ролик, в котором призвали всех соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19.

В видео снялись Jerry Heil, Потап, Гарик Корогодский, Антон Птушкин, PianoBoy, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и другие.

Звезды напомнили, как уберечься от коронавируса:

  • отложить путешествия;
  • при чихании и кашле прикрывать рот салфетками;
  • мыть руки не менее 30 секунд или обрабатывать их средствами на основе спирта;
  • не прикасаться грязными руками к лицу;
  • все продукты поддавать термической обработке – не есть сырое мясо и яйца;
  • избегать скопления людей и соблюдать дистанцию;
  • если у вас высокая температура –вызвать врача;
  • отказаться от поцелуев, объятий и рукопожатий.

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Напомним, карантин в Украине введен 12 марта. Он продлится три недели – до 3 апреля. В этот период важно как можно реже выходить на улицу и ограничить пребывание в местах большого скопления людей.

С 17 марта в Украине закрыты на карантин все кафе и рестораны, однако супермаркеты, банки, АЗС и аптеки продолжат обслуживать людей.

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