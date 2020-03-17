Jerry Heil, Потап и Дорофеева: звезды рассказали, как не заразиться коронавирусом

Звезды украинского шоу-бизнеса записали ролик, в котором призвали всех соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19.
В видео снялись Jerry Heil, Потап, Гарик Корогодский, Антон Птушкин, PianoBoy, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и другие.
Звезды напомнили, как уберечься от коронавируса:
- отложить путешествия;
- при чихании и кашле прикрывать рот салфетками;
- мыть руки не менее 30 секунд или обрабатывать их средствами на основе спирта;
- не прикасаться грязными руками к лицу;
- все продукты поддавать термической обработке – не есть сырое мясо и яйца;
- избегать скопления людей и соблюдать дистанцию;
- если у вас высокая температура –вызвать врача;
- отказаться от поцелуев, объятий и рукопожатий.
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Напомним, карантин в Украине введен 12 марта. Он продлится три недели – до 3 апреля. В этот период важно как можно реже выходить на улицу и ограничить пребывание в местах большого скопления людей.
С 17 марта в Украине закрыты на карантин все кафе и рестораны, однако супермаркеты, банки, АЗС и аптеки продолжат обслуживать людей.