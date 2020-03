Chains on You Цепи на тебя

I got it

You wanna take me to the party

‘Cause you’re naughty, huh

Well, let me tell you a kind of storyYeah, I start it, I make it, I write it, I work it

Don’t like it, I’m gonna say no

I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye

And I know I’m gonna make it to the top Я поняла,

Ты хочешь увезти меня на вечеринку,

Ведь ты такой шалунишка, ага,

Ну, давай расскажу тебе свою историю.Да, я начинаю, творю, пишу, добиваюсь,

Если мне не нравится – говорю нет.

Я не лгу, я пытаюсь, улетаю – пока,

И я знаю, что однажды добьюсь успеха.

Keepin’ my diamonds on you

I’m keepin’ my diamonds on you

Keepin’ my diamonds on you

«I got angels by my side»

This is what I said to you

Diamonds shinin’ on me

My diamonds shinin’ on me

Diamonds shinin’ on me

You said «I don’t really care»

Can’t you see I’m right here?Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’

Boy, let me breathe, you’re all I need and I say

Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you

Boy, I’m yours, only yours and of course hurt me Закидываю тебя своими брюликами,

Я закидываю тебя своими брюликами,

Закидываю тебя своими брюликами.

«Меня окружают ангелы» –

Вот, что я сказала тебе.

Бриллианты сияют на мне,

Мои бриллианты сияют на мне,

Бриллианты сияют на мне,

Ты сказал, что тебе все равно,

Разве ты не видишь, что я прямо перед тобой?Парень, не отнекивайся, мои губы обжигают, они кричат,

Парень, дай вдохнуть, только ты мне нужен, и я повторю,

Парень, позови меня, мы – пылающее пламя, я хочу тебя,

Парень, я твоя, только твоя, и это делает мне больно, само собой.

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on youI’m starin’ at you while sittin’ next to you

I think I got it, you just started thinkin’ how I’ll know it’s under you

So you’re walkin’ towards me and I know I should believe

I will be the one that really make you feelin’ like a boss Цепи, цепи на тебя –

Я наброшу, парень,

Цепи, цепи на тебя.

Цепи, цепи на тебя –

Я наброшу, парень,

Цепи, цепи на тебя.Не отвожу от тебя глаз, пока сижу рядом с тобой,

Кажется, я поняла, ты начал думать, как внушить мне, что всё решаешь ты,

И вот ты идёшь ко мне, и я знаю, что должна поверить,

Но именно я заставлю тебя почувствовать себя боссом.

I start it, I make it, I write it, I work it

Don’t like it, I’m gonna say no

I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye

And I know I’m gonna make it to the topKeepin’ my diamonds on you

I’m keepin’ my diamonds on you

Keepin’ my diamonds on you

«I got angels by my side»

This is what I said to you

Diamonds shinin’ on me

My diamonds shinin’ on me

Diamonds shinin’ on me

You said «I don’t really care»

Can’t you see I’m right here? Да, я начинаю, творю, пишу, добиваюсь,

Если мне не нравится – говорю нет.

Я не лгу, я пытаюсь, улетаю – пока,

И я знаю, что однажды добьюсь успеха.Закидываю тебя своими брюликами,

Я закидываю тебя своими брюликами,

Закидываю тебя своими брюликами.

«Меня окружают ангелы» –

Вот, что я сказала тебе.

Бриллианты сияют на мне,

Мои бриллианты сияют на мне,

Бриллианты сияют на мне,

Ты сказал, что тебе всё равно,

Разве ты не видишь, что я прямо перед тобой?

Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’

Boy, let me breathe, you’re all I need and I say

Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you

Boy, I’m yours, only yours and of course hurt meChains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you Парень, не отнекивайся, мои губы обжигают, они кричат,

Парень, дай вдохнуть, только ты мне нужен, и я повторю,

Парень, позови меня, мы – пылающее пламя, я хочу тебя,

Парень, я твоя, только твоя, и это делает мне больно, само собой.Цепи, цепи на тебя –

Я наброшу, парень,

Цепи, цепи на тебя.

Цепи, цепи на тебя –

Я наброшу, парень,

Цепи, цепи на тебя.

I got it

You wanna take me to the party

‘Cause you’re naughty, huh

Well, let me tell you a kind of storyChains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you Я поняла,

Ты хочешь увезти меня на вечеринку,

Ведь ты такой шалунишка, ага,

Ну, давай расскажу тебе свою историю.Цепи, цепи на тебя –

Я наброшу, парень,

Цепи, цепи на тебя.

Цепи, цепи на тебя –

Я наброшу, парень,

Цепи, цепи на тебя.!