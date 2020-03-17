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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

#ЗалишайсяВдома: ведущие ICTV, СТБ и Нового канала снялись в роликах о коронавирусе

Осознавая свою роль и ответственность перед обществом, StarLightMedia запускает серию социальных роликов, где ведущие телеканалов легкими и понятными словами помогают украинцам разобраться в море информации, дают проверенные советы и отмечают, что карантин — это не страшно, стоит только следовать рекомендациям и тогда все будет хорошо.

Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт рассказала о том, как с пользой и безопасно провести время на карантине. Также она советует уделить время уменьшению стресса.

В свою очередь, ведущая Оксана Соколова развенчала три основных мифа о коронавирусе, которые уже успели подхватить в сети. Важную тему раскрыла и Елена Фроляк.

Звезды Нового канала Александр Педан, Сергей Притула и Леся Никитюк поделились со зрителями советами по гигиене, как правильно мыть руки, избегать привычки трогать лицо и перечнем симптомов вируса Covid-19. Они указывают, что дольше всего он живет на дверных ручках, стойках и перилам.

К образовательным роликам также присоединились ведущие СТБ. Надежда Матвеева напомнила, насколько сегодня важно чуткое отношение друг к другу и забота о близких пожилого возраста. Эктор Хименес-Браво рассказал о гигиене на кухне, а Григорий Решетняк — об истинном предназначении медицинских масок.

Кроме того, ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в Instagram. Они призывают украинцев быть дома, пока ситуация в стране не наладится, а также показывают, чем сами занимаются на карантине.

И помните, стоит доверять только проверенной информации, поэтому самые важные и достоверные данные о коронавирусе Факты ICTV собрали в одном материале.

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