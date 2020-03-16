Норвежскому актеру, сыгравшему Тормунда в культовом сериале Игра престолов, Кристоферу Хивью диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил в Instagram.

— Привет из Норвегии! К сожалению, сегодня я дал положительный результат на коронавирус Covid-19. Моя семья и я изолируемся дома, — написал он.

Актер расскаpал, что у него есть легкие симптомы простуды.

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— Есть люди повышенного риска, для которых этот вирус может быть разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть предельно осторожными; мыть руки, держаться на расстоянии 1,5 метра от других, уйти на карантин; просто делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и предотвратить кризис в наших больницах, — написал он.

Хивью призвал всех посетитить сайт Центра по борьбе с болезнями и следовать правилам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristofer Hivju (@khivju) 16 Мар 2020 в 1:48 PDT

Ранее Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились новым типом коронавируса. Сейчас они находятся в Австралии.