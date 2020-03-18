Atlas Weekend 2020: дата фестиваля

Atlas Weekend 2020 пройдет на ВДНХ с 7 до 12 июля. Шесть дней самый крупный музыкальный фестиваль Украины будет радовать меломанов со всей Европы.

В этом году на Atlas Weekend заявлены исполнители с мировыми именами, а многих ждут у нас не первый год. Впервые Украину посетят A$AP Rocky, Metronomy, Two Door Cinema Club.

К слову, A$AP Rocky был заявлен на фестивале в прошлом году, но не смог выступить из-за проблем с законом. Рэпера задержали в Стокгольме за избиение человека. Дело вызвало большой резонанс в обществе.

Президент США Дональд Трамп предлагал внести залог за A$AP Rocky, но в Швеции такой меры пресечения не существует. Премьер-министр страны был вынужден отказать американскому лидеру, а рэперу пришлось отменить все свои выступления до суда.

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Также на Atlas Weekend 2020 выступит культовая группа Placebo. Британцы закрывали фестиваль в 2018 году.

Список участников Atlas Weekend 2020 будет еще значительно пополняться, но уже сейчас можно сказать, что это будет главным музыкальным событием года.

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