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Факты / Шоу-бизнес

Фестиваль Каннские львы перенесли на осень

Организаторы международного фестиваля творчества Каннские львы заявили, что вынуждены перенести событие на октябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса.

— Мы решили двигаться вперед согласно нашему плану на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому фестиваль пройдет с 26 по 30 октября, — сообщили организаторы.

Организаторы фестиваля отметили, что их приоритетами остаются здоровье, безопасность и благосостояние граждан.

Соответствующее решение было принято после переговоров с партнерами фестиваля и после консультаций с должностными лицами здравоохранения, чиновниками Канн и правительством Франции.

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Фестиваль Каннские львы считается наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Он ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня.

Ранее из-за коронавируса отменили песенный конкурс Евровидение-2020.

Фото: Cannes Lions

Источник: The Hollywood Reporter

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