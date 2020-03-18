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Go-A выступит от Украины на Евровидении в 2021 году

Украинская группа Go-A представит Украину на Евровидении в 2021 году.

Об этом сообщили музыканты группы.

— Мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021, — говорится в сообщении.

Читайте: Псевдоэтно с жестокой мавкой: сеть о победителе нацотбора Евровидения 2020

Участники группы поблагодарили поклонников за поддержку и эмоции.⠀

Напомним, Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса. Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год.

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