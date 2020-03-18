Харчишин здав два тести на коронавірус

Валерий Харчишин из рок-группы Друга Ріка рассказал о результатах тестов на Covid-19.
Его госпитализировали после поездки в Италию с симптомами, похожими на коронавирус.
Музыканту пришлось сдать два теста. Первый, как он рассказывал ранее, был отрицательным, второй, к счастью, тоже подтвердил, что Covid-19 у него нет.
– После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса Covid-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства, – рассказал Харчишин.
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Он также выложил фото результатов анализов – «для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам».
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Харчишин сдал два теста на коронавирус – результат / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них два летальных.
Фото: Валерій ХарчишинPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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