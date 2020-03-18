PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Харчишин сдал два теста на коронавирус – результат

Валерий Харчишин из рок-группы Друга Ріка рассказал о результатах тестов на Covid-19.

Его госпитализировали после поездки в Италию с симптомами, похожими на коронавирус.

Музыканту пришлось сдать два теста. Первый, как он рассказывал ранее, был отрицательным, второй, к счастью, тоже подтвердил, что Covid-19 у него нет.

– После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса Covid-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства, – рассказал Харчишин.

ЧитайтеЗвезда НБА Кевин Дюрант сдал положительный тест на Covid-19

Он также выложил фото результатов анализов – «для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам».

  • Харчишин здав два тести на коронавірус
  • Харчишин здав два тести на коронавірус
  • Валерій Харчишин
  • Харчишин здав два тести на коронавірус
  • Харчишин здав два тести на коронавірус
  • Валерій Харчишин
Харчишин сдал два теста на коронавирус – результат / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них два летальных.

Фото: Валерій Харчишин

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка