Харчишин здав два тести на коронавірус

Валерий Харчишин из рок-группы Друга Ріка рассказал о результатах тестов на Covid-19.

Его госпитализировали после поездки в Италию с симптомами, похожими на коронавирус.

Музыканту пришлось сдать два теста. Первый, как он рассказывал ранее, был отрицательным, второй, к счастью, тоже подтвердил, что Covid-19 у него нет.

– После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса Covid-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства, – рассказал Харчишин.

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Он также выложил фото результатов анализов – «для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам».