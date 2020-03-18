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Золота дзиґа 2020: объявлены номинанты кинопремии

Украинский киноакадемия объявила номинантов четвертой кинопремии Золотая дзиґа 2020.

В 2020 году кинопремию будут вручать в 23 номинациях. Отныне основаны две номинации: Открытие года и Самые визуальные эффекты.

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Нынешние лидеры по количеству номинаций следующие работы: Домой (11), Мои мысли тихие (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) и Захар Беркут (7).

Список номинантов на кинопремию Золотая дзиґа:

Премия зрительских симпатий:

  • Давай танцуй (реж. Александр Березань)
  • Запрещенный (реж. Роман Бровко)
  • Захар Беркут (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
  • Встреча одноклассников (реж. Валентин Шпаков)
  • Клара и волшебный дракон (реж. Александр Клименко)
  • Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
  • Свингеры — 2 (реж. Андрейс Экис)
  • Фокстер и Макс (реж. Анатолий Матешко)
  • Цена правды (реж. Агнешка Холланд)
  • Я, ты, он, она (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Самый лучший фильм:

  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучшая режиссерская работа:

  • Алиев Нариман (Домой)
  • Бондарчук Роман (Вулкан)
  • Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)
  • Одуденко Владлен (Захар Беркут)
  • Одуденко Владлен (Домой)

Лучший сценарий:

  • Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарья Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа:

  • Ильков Вадим (Вулкан)
  • Король Юрий (Захар Беркут)
  • Фурса Антон (Домой)

Лучшая музыка:

  • Григоров Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)
  • Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)
  • Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)
  • Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
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Лучшая песня:

  • М-Русалка, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
  • Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)
  • Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)

Лучшая женская роль:

  • Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
  • Дейлик Кристина (Вулкан)
  • Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)
  • Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
  • Сумская Наталья (Черный ворон)
  • Яценко Лариса (Домой)

Лучшая мужская роль:

  • Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)
  • Сеитаблаев Ахтем (Домой)
  • Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Билялов Рэмзи (Домой)
  • Жданов Виктор (Вулкан)
  • Салий Виталий (Круты 1918)

Лучший документальный фильм:

  • Человек с табуретом
  • Панорама
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • Любовь
  • Петровка-реквием
  • Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • Анна
  • Обесцвеченная
  • В нашей синагоге
  • Solitude

Лучший монтаж:

  • Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго), (История зимнего сада)
  • Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
  • Черный Александр (Мои мысли тихие), (Домой)

Лучший грим:

  • Леонова Алла (Захар Беркут)
  • Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)
  • Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)

Лучший звук:

  • Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)
  • Петер Борис (Вулкан)
  • Степанский Сергей (Мои мысли тихие) (Домой)

Лучший дизайн костюмов:

  • Белинская Антонина (Захар Беркут)
  • Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)
  • Сутягина Ася (Домой)
  • Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

  • Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)
  • Гончаров Василий (Захар Беркут)
  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

В этом году церемония вручения кинопремии впервые пройдет в онлайн-формате из-за распространения коронавируса в мире. Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля в режиме телешоу с прямой трансляцией.

Источник: Украинская киноакадемия

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