Украинский киноакадемия объявила номинантов четвертой кинопремии Золотая дзиґа 2020.

В 2020 году кинопремию будут вручать в 23 номинациях. Отныне основаны две номинации: Открытие года и Самые визуальные эффекты.

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Нынешние лидеры по количеству номинаций следующие работы: Домой (11), Мои мысли тихие (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) и Захар Беркут (7).

Список номинантов на кинопремию Золотая дзиґа:

Премия зрительских симпатий:

Давай танцуй (реж. Александр Березань)

Запрещенный (реж. Роман Бровко)

Захар Беркут (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

Встреча одноклассников (реж. Валентин Шпаков)

Клара и волшебный дракон (реж. Александр Клименко)

Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

Свингеры — 2 (реж. Андрейс Экис)

Фокстер и Макс (реж. Анатолий Матешко)

Цена правды (реж. Агнешка Холланд)

Я, ты, он, она (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Самый лучший фильм:

Вулкан

Гуцулка Ксеня

Домой

Мои мысли тихие

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (Домой)

Бондарчук Роман (Вулкан)

Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая работа художника-постановщика:

Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Домой)

Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (Вулкан)

Король Юрий (Захар Беркут)

Фурса Антон (Домой)

Лучшая музыка:

Григоров Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)

Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)

Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:

М-Русалка, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)

Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)

Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

Дейлик Кристина (Вулкан)

Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Лучшая женская роль второго плана:

Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)

Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)

Сумская Наталья (Черный ворон)

Яценко Лариса (Домой)

Лучшая мужская роль:

Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)

Сеитаблаев Ахтем (Домой)

Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана:

Билялов Рэмзи (Домой)

Жданов Виктор (Вулкан)

Салий Виталий (Круты 1918)

Лучший документальный фильм:

Человек с табуретом

Панорама

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Любовь

Петровка-реквием

Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

Анна

Обесцвеченная

В нашей синагоге

Solitude

Лучший монтаж:

Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго), (История зимнего сада)

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

Черный Александр (Мои мысли тихие), (Домой)

Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)

Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)

Лучший звук:

Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)

Петер Борис (Вулкан)

Степанский Сергей (Мои мысли тихие) (Домой)

Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)

Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)

Сутягина Ася (Домой)

Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)

Гончаров Василий (Захар Беркут)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

В этом году церемония вручения кинопремии впервые пройдет в онлайн-формате из-за распространения коронавируса в мире. Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля в режиме телешоу с прямой трансляцией.

Источник: Украинская киноакадемия