Украинский киноакадемия объявила номинантов четвертой кинопремии Золотая дзиґа 2020.
В 2020 году кинопремию будут вручать в 23 номинациях. Отныне основаны две номинации: Открытие года и Самые визуальные эффекты.
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Нынешние лидеры по количеству номинаций следующие работы: Домой (11), Мои мысли тихие (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) и Захар Беркут (7).
Список номинантов на кинопремию Золотая дзиґа:
Премия зрительских симпатий:
- Давай танцуй (реж. Александр Березань)
- Запрещенный (реж. Роман Бровко)
- Захар Беркут (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
- Встреча одноклассников (реж. Валентин Шпаков)
- Клара и волшебный дракон (реж. Александр Клименко)
- Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
- Свингеры — 2 (реж. Андрейс Экис)
- Фокстер и Макс (реж. Анатолий Матешко)
- Цена правды (реж. Агнешка Холланд)
- Я, ты, он, она (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Самый лучший фильм:
- Вулкан
- Гуцулка Ксеня
- Домой
- Мои мысли тихие
- Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Лучшая режиссерская работа:
- Алиев Нариман (Домой)
- Бондарчук Роман (Вулкан)
- Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Лучшая работа художника-постановщика:
- Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)
- Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Одуденко Владлен (Домой)
Лучший сценарий:
- Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарья Бондарчук Роман (Вулкан)
Лучшая операторская работа:
- Ильков Вадим (Вулкан)
- Король Юрий (Захар Беркут)
- Фурса Антон (Домой)
Лучшая музыка:
- Григоров Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)
- Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)
- Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)
- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучшая песня:
- М-Русалка, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
- Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)
- Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)
Лучшая женская роль:
- Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
- Дейлик Кристина (Вулкан)
- Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)
Лучшая женская роль второго плана:
- Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)
- Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
- Сумская Наталья (Черный ворон)
- Яценко Лариса (Домой)
Лучшая мужская роль:
- Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)
- Сеитаблаев Ахтем (Домой)
- Степанский Сергей (Вулкан)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Билялов Рэмзи (Домой)
- Жданов Виктор (Вулкан)
- Салий Виталий (Круты 1918)
Лучший документальный фильм:
- Человек с табуретом
- Панорама
- Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- Любовь
- Петровка-реквием
- Пуповина
Лучший короткометражный игровой фильм:
- Анна
- Обесцвеченная
- В нашей синагоге
- Solitude
Лучший монтаж:
- Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго), (История зимнего сада)
- Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
- Черный Александр (Мои мысли тихие), (Домой)
Лучший грим:
- Леонова Алла (Захар Беркут)
- Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)
- Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)
Лучший звук:
- Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)
- Петер Борис (Вулкан)
- Степанский Сергей (Мои мысли тихие) (Домой)
Лучший дизайн костюмов:
- Белинская Антонина (Захар Беркут)
- Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)
- Сутягина Ася (Домой)
- Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)
Лучшие визуальные эффекты:
- Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)
- Гончаров Василий (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
В этом году церемония вручения кинопремии впервые пройдет в онлайн-формате из-за распространения коронавируса в мире. Мероприятие состоится, как и планировалось, 28 апреля в режиме телешоу с прямой трансляцией.
Источник: Украинская киноакадемия