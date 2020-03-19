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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль, запланированный на май, не состоится в указанные даты из-за пандемии коронавируса в мире.

— Из-за кризиса в области здравоохранения фестиваль не сможет проходить в запланированные сроки — с 12 по 23 мая, — заявили организаторы.

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Предположительно, фестиваль перенесут на конец июня. Окончательное решение о новых датах примут позже, после консультаций с Министерством здравоохранения Франции и мэрией города Канн.

Ранее Факты ICTV писали, что песенный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса, он должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года.

Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.

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