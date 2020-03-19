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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Макс Корж презентовал клип на трек Малолетка

Известный певец из Беларуси Макс Корж представил клип на трек Малолетка. Ролик, который снимали в январе в Минске, длится семь минут. Режиссерами ролика выступили сам Корж.

В описании видео он указал, что клип снят на реальных событиях. В клипе повествуется о драматической истории измены.

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— Смысл клипа думаю не надо объяснять. Желаю только счастье и любви в ваши дома. Ну, а мы продолжаем двигаться своим темпом, делая то, от чего получаем удовольствие уже который год! – заявил Макс Корж.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская поп-группа Время и Стекло презентовала клип на песню Навсегда/Никогда.

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