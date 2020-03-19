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Рита Ора представила клип на песню How To Be Lonely

Американская певица Рита Ора презентовала видео на трек How To Be Lonely.

В ролике звезда снялась вместе со своим хореографическим коллективом. Ора танцует в белом коротком топе с вырезами на спине и коротких шортах.

Читайте: Макс Корж презентовал клип на трек Малолетка

Хореографом выступил популярный британский танцор Аарон Силлис. Режиссировал видео Том Бирд, ранее снявший клипы для Florence и The Machine, FKA Twigs и Klaxons.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская поп-группа Время и Стекло презентовала клип на песню Навсегда/Никогда.

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