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After Hours — новый альбом The Weeknd

The Weeknd презентовал новый альбом After Hours, в который вошли 14 песен.

Среди них – Blinding Lights, Heartless и After Hours, представленные ранее.

Свой альбом канадский певец посвятил одноименному фильму Мартина Скорсезе 1985 года После работы.

Читайте: Макс Корж презентовал клип на трек Малолетка

Предыдущий альбом The Weeknd – My Dear Melancholy – вышел год назад.

 

Напомним, 4 марта перед выпуском нового альбома The Weeknd выложил короткометражный фильм After Hours.

Фото: The Weeknd

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