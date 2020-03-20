На СТБ 6 марта отгремел первый выпуск шоу Холостяк 2020. Это было знакомство холостяка с участницами шоу и их официальное представление.

Впечатлить главного героя шоу Макса Михайлюка пытались 25 девушек, однако по итогам церемонии роз, только 15 участниц продолжили борьбу за сердце холостяка.

Макс Михайлюк — владелец летной школы в США, который решил, что ему пора найти свою вторую половинку.

Интересно, что впервые за 10 сезонов шоу холостяк отказался вручать розу первого впечатления.

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Факты ICTV собрали всех девушек, получивших розы, чтобы вы могли определиться, кто из них больше всего подходит главному герою шоу Холостяк. А также, кто из участниц самая сексуальная.

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк – признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой – важно.