20 марта прошел третий выпуск романтического реалити-шоу Холостяк 10 с 34-летним пилотом, владельцем летной школы в США Максимом Михайлюком в главной роли.

В предыдущем выпуске Даша получила подарок — индивидуальное свидание с холостяком.

Пара решила провести романтическое свидание на коньках. После — в оранжерее, где Максим и Даша поцеловались.

Это был первый поцелуй на проекте.

На церемонии вручения роз, холостяк решил пообщаться с двумя девушками — Алиной и Анной, которые стали «самыми идеальными» в собственной оценке.

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После этого Максим выбрал для общения Дану. Холостяк спрашивал ее о работе и личной жизни. Оказалось, что девушка слишком ревнива.

Максим сказал, что не уверен в таких отношений и отправил ее домой.

Так, по результатам церемонии вручения роз, проект покинули Дана, Анна и Елена.

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 — 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк — признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой — важно.