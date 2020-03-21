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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Посмертный дуэт и Малолетка Коржа: топ лучших хитов недели

Неделя на премьеры богатой не было, однако, парочка качественных синглов все-таки подъехала. Речь идет о песне Марка Коржа Малолетка, которая сразу взлетела в тренды YouTube.

Также еще один свой трек представила SHLAKOBLOCHINA, проект певицы MARUV, под названием Самолетная, однако, в отличие от предыдущего сингла, премьера прошла менее шумно.

Читайте: Самолетная: новый трек альтер эго MARUV Shlakoblochina

Тема мировой пандемии не прошла мимо и украинского шоу-бизнеса. Ряд артистов, в частности Джамала и Юлия Санина, дали своих концерты в режиме онлайн, а Потап представил свой сольный трек под названием Карантин, чтобы поддержать своих поклонников в трудные времена.

Топ песен на YouTube Music

Топ песен на iTunes

Ранее Факты ICTV писали, что известный певец из Беларуси Макс Корж представил клип на трек Малолетка. Ролик, который снимали в январе в Минске, длится семь минут. Режиссерами ролика выступили сам Корж.

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