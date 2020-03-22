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Голливудская и украинская актриса Иванна Сахно заболела коронавирусом

Коронавирусом заболела 22-летняя голливудская и украинская актриса Иванна Сахно.

Звезда блокбастера Тихоокеанский рубеж: Восстание и экшн-комедии Шпион, который меня кинул находится сейчас дома на самоизоляции.

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Иванна Сахно рассказала, что симптомы коронавируса у нее проявился не сразу: боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение.

— Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас, — написала Сахно.

 

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Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Ранее Факты ICTV писали, что коронавирус обнаружили у еще одного депутата.

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