79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом.

По его словам, тест на Covid-19 оказался положительным.

Сначала у него поднялась температура, затем появились лихорадка и кашель.

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— Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус Covid-19. Моя семья и я все находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время мы все находимся в добром здравии, но у меня были симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил сдать анализы, и результат оказался положительным,- написал он.

Певец призвал всех быть предельно осторожными, следовать основным рекомендациям, часто мыть руки, держаться на расстоянии от других людей и делать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса.

— Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, поэтому надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни, — добавил он.

Напомним, 12 марта стало известно, что актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились новым типом коронавируса. Супруги сейчас находятся в Австралии.