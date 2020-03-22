Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывает срок за изнасилование, заразился коронавирусом.
Вайнштейн сообщил сотрудникам тюрьмы о том, что заметил у себя симптомы коронавируса. У него взяли анализы и результат оказался положительным.
Сейчас продюсера отправили на карантин.
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11 марта суд в США приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.
Напомним, с октября 2017 года около 80 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. В частности Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.
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