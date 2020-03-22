PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывает срок за изнасилование, заразился коронавирусом.

Вайнштейн сообщил сотрудникам тюрьмы о том, что заметил у себя симптомы коронавируса. У него взяли анализы и результат оказался положительным.

Сейчас продюсера отправили на карантин.

Читайте: Почувствовал боль в груди: Вайнштейна госпитализировали после приговора суда

11 марта суд в США приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

Напомним, с октября 2017 года около 80 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. В частности Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

Источник: Daily Mail

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка