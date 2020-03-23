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Мы утонем вместе: обнаженная Мадонна поделилась мыслями о коронавирусе

61-летняя Мадонна сняла трогательное видео в ванне с лепестками цветов, где рассказала о своем отношении к коронавирусу.

Певица подчеркнула, что инфекция сравняла всех людей во многих аспектах.

Видео появилось на странице Мадонны в Instagram.

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No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno

Допис, поширений Madonna (@madonna)

— Вирусу Covid-19 безразлично, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный. Его не волнует, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Коронавирус — это большой уравнитель. И то, что перед его угрозой все люди равны — ужасно и прекрасно одновременно.

Если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе с ним.

С первого дня самоизоляции Мадонна призывает всех своих поклонников придерживаться социальной дистанции и оставаться дома.

Недавно Факты ICTV сообщали, что известный американский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Незадолго до этого Вайнштейна осудили на 23 года за сексуальные домогательства.

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