Ольга Куриленко рассказала о симптомах и как преодолела коронавирус

Голливудская актриса Ольга Куриленко, известная по ролям девушки Бонда в фильме Квант милосердия и картине Обливион, вылечилась от коронавируса.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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— Думаю, я полностью выздоровела. Коротко о ходе болезни: в первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! — написала Куриленко.

Сейчас актриса все свободное время проводит у себя дома вместе с сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 22 Мар 2020 в 2:13 PDT

Ранее Факты ICTV писали, что коронавирусом заболела 22-летняя голливудская и украинская актриса Иванна Сахно.