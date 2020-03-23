У 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что супруги тайно стали родителями 10 дней назад.

Отметим, что для юмориста это второй ребенок, у него уже есть дочь. А вот его жена стала мамой впервые.

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Известно, что роды проходили в одном из ведущих медицинских центров в Дубае (ОАЭ) 13 марта. Пара рассказала о рождении ребенка только родным, пол пока скрывают.

К слову, Татьяна Брухунова все последние месяцы делилась фото в Instagram, на которых не скрывала фигуру. Поэтому СМИ предполагают, что пара прибегла к услугам суррогатного материнства.

Напомним, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. А уже в начале декабря 2019 юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Для Евгения Петросяна этот брак стал пятым.

Бывшая жена юмориста Елена Степаненко тогда заявила, что все вопросы, касающиеся имущества, будут решать в суде, хотя сам Петросян надеялся на мирное завершение развода.

Источник: СтарХит

Фото: petrosyanevgeny