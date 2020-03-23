Обнаженная Белла Хадид призывает соблюдать карантин

Американская супермодель Белла Хадид призвала своих поклонником оставаться дома во время карантина и соблюдать самоизоляцию.

Вместе с призывом в Instagram, опубликовала фото,на котором сидит обнаженная и прикрывает грудь бутербродом бурито.

— Я и мой бурито говорят вам оставаться дома! Не только ради себя, но и буквально ради всего мира и всех людей, которых вы любите. Это безумие, потому что все, что нам нужно сделать — это сплотиться, чтобы замедлить этот вирус, — написала модель.

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Хадид предлагает заняться в свободное время медитацией или проводить больше времени с семьей или домашними животными.

Ранее, с призывом сидеть дома выступили звезды украинского шоу-бизнеса Jerry Heil, Потап и Надежда Дорофеева. Они записали ролик, в котором призвали всех соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19.

Источник: Вellahadid