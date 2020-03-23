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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Какой рак? Брыльска опровергла слухи об онкологии

Польская актриса Барбара Брыльска опровергла, что болеет онкологией.

Российский портал Starhit распространил информацию, что 78-летняя артистка борется с раком языка.

Актриса опровергла слухи в комментарии российскому каналу Звезда.

— Нет. Какой рак? Ой, боже мой, боже. Слухи странные, — заявила она.

Добавила, что сидит дома в Варшаве на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Из дома я не выхожу. Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Ко мне приезжает сын, помогает в семейных делах, а я занимаюсь своей кошкой, — говорит актриса.

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78-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по главной роли в советском фильме Ирония судьбы, или С легким паром!

Британская актриса Джули Уолтерс рассказала, что  у нее рак кишечника третьей стадии. Ей сделали операцию по удалению части кишечника, также она успешно прошла курс химиотерапии.

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