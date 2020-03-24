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Очень жарко! Полуобнаженная Ратаковски показала ягодицы

Знаменитая американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует в черном белье и крошечном топе.

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За несколько часов снимок Ратаковски собрал более 840 тыс. лайков.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

К слову, ранее 28-летняя Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram откровенным фото.

На снимке звезда предстала в ярком купальнике, который подчеркнул ее фигуру.

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