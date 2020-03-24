Звезда итальянского кинематографа эпохи неореализма 1950-х годов Лючия Бозе умерла в результате пневмонии, возникшей после заражения коронавирусом Covid-19.

О смерти актрисы сообщил ее сын, актер и певец Мигель Бозе.

Женщина умерла в одной из больниц испанского города Сеговия.

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Queridos [email protected] … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Лючия Бозе была яркой звездой неореализма в кинематографе. Современники считали ее одной из лучших драматических актрис классического кино.

Бозе снялась в таких фильмах, как Нет мира под оливами, Хроника одной любви, Дама без камелий и Смерть велосипедиста.

Напомним, Факты ICTV сообщали, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вылечила коронавирус, которым была инфицирована. Недавно в своем Instagram Куриленко рассказала о симптомах и как ей удалось преодолеть Covid-19.

Фото: Youtube (скрин из фильма)